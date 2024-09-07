Prof. Dr. Özgür Demirtaş, Türkiye ekonomisiyle ilgili ciddi bir uyarıda bulunarak, sonbahar ve kış aylarında zincirleme iflasların başlayacağını öngördü. Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyesi olan Demirtaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, hükümetin ekonomi politikalarını eleştirerek, en kötü dönemin henüz yaşanmadığını belirtti.

"Dört Eksik, Bir Doğruyu Götürür"

Demirtaş, para politikasında doğru adımlar atıldığını kabul etse de, mali politika, şeffaflık, tasarruf ve yapısal reformlar gibi kritik alanlarda ciddi eksiklikler olduğunu vurguladı. Bu eksikliklerin ekonomiyi daha da zorlayacağını söyleyerek, "Dört eksik, bir doğruyu götürür" ifadesini kullandı.

Zombi Şirketler ve Banka Takipleri Artıyor

Demirtaş, bankalardaki sorunlu kredilerin arttığını ve zombi şirketlerin çoğaldığını ifade etti. Zincirleme iflasların başlıca nedeninin, "nas" temelli ekonomi politikası olduğunu savunarak, sonbahar ve kış aylarında işten çıkarmaların ve şirket batışlarının artacağını öngördü.

Demirtaş'ın uyarıları, ekonomideki risklerin daha da derinleşebileceği yönünde güçlü sinyaller veriyor.