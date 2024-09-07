Emeklinin Parasını Çalan Kapkaççı 2 Saatte Yakalandı

Isparta’da 2 Eylül 2024 günü, Gülkent Kavşağı'ndaki bir bankadan 71.910 TL çeken 64 yaşındaki emekli vatandaş, sokakta yürürken kapkaççı saldırısına uğradı. Olay anında bankanın güvenlik görevlisi Y.E.’nin dikkati sayesinde durum KAAN mobil hattına bildirildi ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri hızla bölgeye sevk edildi. Yapılan çalışmalar sonucunda kapkaççının E.A. olduğu tespit edildi ve iki saat içinde yakalandı. Üzerinde uyuşturucu madde bulunan şüphelinin çaldığı paranın 67.390 TL’si mağdura iade edildi. E.A., 3 Eylül’de çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.