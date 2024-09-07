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1999 Sonrası Sigorta Girişi Olanlar İçin Yeni Emeklilik Düzenlemesi Yolda

1999 Sonrası Sigorta Girişi Olanlar İçin Yeni Emeklilik Düzenlemesi Yolda
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1999 Sonrası Sigorta Girişi Olanlar İçin Yeni Emeklilik Düzenlemesi Yolda

EYT düzenlemesi sonrası ortaya çıkan adaletsizlikler, özellikle 8 Eylül 1999 sonrası sigorta girişi olanlar için yeni bir emeklilik tartışmasını gündeme getirdi. Mevcut sistemde aynı yaş ve prim gün sayısına sahip olsalar bile, sigorta girişi bir gün geç olan kişilerin 17 ila 20 yıl daha geç emekli olabilmesi, büyük bir mağduriyet yaratıyor.

Kademeli Emeklilik Tablosu Geliyor

Emeklilikte Tarihe Takılanlar Derneği, bu mağduriyetleri gidermek amacıyla Kademeli Emeklilik Tablosu ve Kademeli Aylık Bağlama Oranı (ABO) Tablosu üzerine çalışmalar yapıyor. Bu yeni sistemle, doğum yılı esas alınarak emeklilik yaşının belirlenmesi, sigorta giriş tarihine dayalı mağduriyetlerin giderilmesini hedefliyor.

Adalet Sağlanacak

Sosyal Güvenlik Uzmanı Mehmet Akif Cenkci’ye göre, bu düzenlemeyle emeklilik sistemindeki adaletsizliklerin önüne geçilecek. Önerilen modelde, aynı şartlarda olan kişilerin emeklilik yaşları arasındaki farklar ortadan kalkacak ve daha adil bir emeklilik sistemi kurulacak.

Prim Gününe Dayalı Yüksek Emeklilik Maaşı

Düzenlemenin bir diğer önemli unsuru, prim gün sayısına dayalı Aylık Bağlama Oranı (ABO) olacak. Yüksek prim ödeyen sigortalılar, bu düzenlemeyle daha fazla emekli maaşı alma hakkına sahip olacak. Ayrıca, 12.600 prim gününü tamamlayanlar, yaş şartı olmaksızın emeklilik hakkı kazanabilecekler.

Bu öneri, çalışma hayatına devam etmeyi teşvik ederek, emeklilik maaşlarının daha yüksek olmasını sağlamayı hedefliyor. Sistemin detaylarının dikkatle incelenmesi ve hayata geçirilmesi bekleniyor.

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