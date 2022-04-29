Isparta Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Isparta Şubesi, bir Osmanlı geleneği olan ve "veresiye defteri" anlamına gelen "Zimem Defteri Kapatma” projesi ile ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek oluyor.Zimem defteri kapatma projesi hakkında konuşan Isparta Müftüsü Bayram Şahin; “Ramazan’da yaptığımız en güzel faaliyetlerimizden biri; hayırsever vatandaşlarımızdan gönderdiği yardımları muhtaç olan ve bakkallara olan borcunu ödeyemeyenlerin borçlarını silmek şeklinde yaptığımız faaliyettir. Hayırsever bir vatandaşımız 15 bakkala borcu olan ve borcunu ödeyemeyen 100 kişinin borçlarını silmek üzere bize 82.650 TL emanet etti. Ramazan-ı Şerif'in en güzel ibadetlerinden biri olan zekat sayesinde sahip olduğumuz zenginlikten imkânlar ölçüsünde muhtaç ailelere yardım etmektir. Bizler de Isparta Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Şubesi olarak buna aracı oluyoruz. Yüce Allah, hepimize veren el olmayı nasip etsin.Adı geçen proje sayesinde hayırseverler ve ihtiyaç sahipleri arasında köprü olan Isparta Müftülüğü, vatandaşların bakkallara olan borçlarını ödeyerek veresiye defterlerini satın almış oluyor.ISPARTA İL MÜFTÜLÜĞÜ