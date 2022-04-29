ISPARTA'DA BÜYÜK YANGIN

'nınKasabasındaki bir depoda büyükçıktı. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti.Yangın saat 01.30 sıralarında Isparta-Sav yolu üzerinde Pürlü Otomotiv arkasında bulunan bir bölgedeki depoda meydana geldi.Depodan alevlerin çıktığını görenler itfaiye ekiplerine haber verdi. Dopoda mobilya üretildiği ve fabrika olduğu da diğer kaynaklarda belirtiliyor.Olay yerine çok sayıda itfaiye gönderildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucu yangının kontrol altına alındığı ve soğutma çalışmalarına başlandığı öğrenildi.