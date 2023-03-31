"Isparta Belediyesi "Fidanlar Bizden Meyveler Sizden" Sloganıyla Ücretsiz Fidan Dağıtımı Yaptı"

"Yüzlerce Vatandaş Isparta Belediyesi Önünde Kuyruk Oluşturdu"

"Davraz Fidancılık, Isparta Fidancılık, Elma Fidancılık ve Betül Fidancılık Etkinliğe Destek Verdi"

"Vatandaşlar Ücretsiz Ayva, Armut, Elma ve Badem Fidanları İçin Sıraya Girdi"

"Isparta Belediyesi'nin Çevre Dostu Kampanyası Vatandaşların Doğaya Olan Sevgisini Artırdı"

Isparta Belediyesi, "Fidanlar Bizden Meyveler Sizden" sloganıyla düzenlediği ücretsiz fidan dağıtımı etkinliği ile yüzlerce vatandaşın ilgi odağı oldu. İl merkezinde bulunan Isparta Belediyesi önünde oluşan kuyrukta, vatandaşlar ücretsiz ayva, armut, elma ve badem fidanları almak için sabırsızlanıyordu.Davraz Fidancılık, Isparta Fidancılık, Elma Fidancılık ve Betül Fidancılık gibi firmaların da destek verdiği etkinlik, büyük bir ilgiyle karşılandı. Vatandaşlar, aldıkları fidanları evlerinde dikerek doğaya katkıda bulunmanın mutluluğunu yaşadılar.Isparta Belediyesi yetkilileri, bu etkinlikle amaçlarının hem çevre dostu bir kampanya yapmak hem de vatandaşları doğa sevgisi konusunda bilinçlendirmek olduğunu belirttiler. "Fidanlar Bizden Meyveler Sizden" sloganıyla gerçekleştirilen bu kampanya, Isparta Belediyesi'nin çevreye duyarlılık konusundaki çalışmalarına bir örnek teşkil ediyor.Bu etkinliğin, vatandaşların doğaya olan sevgisini artırdığı ve aynı zamanda çevreye duyarlılığın önemini vurguladığı söylenebilir. Isparta Belediyesi gibi kurumların, doğayı koruma konusunda duyarlılık göstermesi ve böyle etkinlikler düzenlemesi, toplumda çevre bilinci oluşturmak açısından son derece önemlidir.