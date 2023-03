"Isparta Spor Futbol Kulübü 2. Lig Beyaz Grupta 11. Sırada Tamamladı"

Isparta Spor Futbol Kulübü'nün açıklamasına göre, 2. Lig Beyaz Grup'ta haftayı 36 puanla 11. sırada tamamladılar. Galip gelmeleri halinde play off hattıyla puan farkını 2'ye indireceklerini belirten kulüp yetkilileri, ancak kaybettiklerini ve ilk 4 sıranın değişmeyeceğini söyledi. Ancak, 5. ve 6. sıradan play off yarışında olan takımların da puan kaybettiği için play off yarışındaki puan farkının açılmadığı ifade edildi.Kulüp yetkilileri, önceki iki sezonun deneyimlerini hatırlatarak, play off yarışında son maça kadar umutlarının devam edeceğini vurguladılar. Ayrıca, son maça kadar mücadeleye devam ederek 27 puan kazanabileceklerine inandıklarını söylediler.Mağlubiyete rağmen takımın mücadelesinden memnun olduklarını belirten Isparta Spor Futbol Kulübü yetkilileri, son maçın son saniyesine kadar mücadeleye devam edeceklerini ve umutlarını kaybetmeyeceklerini ifade ettiler.