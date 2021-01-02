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Yüz binlere emeklilik fırsatı! 1 Şubat'ta başlatılacak...

Yüz binlere emeklilik fırsatı! 1 Şubat'ta başlatılacak...
ISPARTA
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Yüz binlere emeklilik fırsatı! 1 Şubat'ta başlatılacak...
Prim borcu nedeniyle emekli olamayan Bağ-Kur'luya fırsat kapısı açıldı. Bağ-Kur borçlarında yapılandırma süresi uzadı. Borçlarını sildiren Bağ-Kur'lular kalan prim gün süresi yetiyorsa emeklilik dilekçesi verebilecek. Borcunu bu ay sildirenlerin 1 Şubat itibarıyla emekli aylıkları başlatılacak.

Bağ-Kur'lulara önemli bir müjde geldi. Prim borçları nedeniyle emekli olamayanlara yapılandırma süresi uzadı. Borçlarını sildirenler 1 Şubat'ta emekli aylıklarını alacak. Dilekçe vermeyenlerin sigortalılığı dondurulacak. Bu durumda emekli aylığı bir ay gecikmeyle mart ayında bağlanacak. Daha önce dondurulan, emeklilik için gerekli hizmet sürelerine ait primlerini yatıran da emekli olabilecek.
 
SGK TEŞKİLATA YAZI GÖNDERDİ
Sosyal Güvenlik Kurumu, il ve ilçe teşkilatlarına prim borcu silinenlerin emekli aylığı, ölenlerin hak sahiplerinin taleplerinin değerlendirilmesi konusunda bilgilendirme yazısı gönderdi. 31 Ekim 2020 tarihi itibarıyla ödenmeyen prim borçlarının iki ay içinde ödenmez ya da yapılandırılmazsa sigortalılık süresi durdurulacak.
 
Bağ-Kur kapsamında çalışanların emekli olabilmesi için prim borcunun olmaması gerekiyor. Bağ-Kur sigortalıları başta olmak üzere primini kendi ödeyen vatandaşların müracaatları e-devlet üzerinden alınıyor. Dondurulan prim günlerinin canlandırılması için SGK'ya başvuruluyor. Ödemelerin 3 ay içinde yapılması gerekiyor.
Prim tutarının tebliğ edilmesinin ardından tamamı marta kadar ödenirse sigortalılık aktif hale gelecek. Prim ödemeleri asgari ücret üzerinden yapılıyor. Vefat eden Bağ- Kur'luların yakınları da dul ve yetim aylığı için primleri canlandırmak için başvurabilecek. Bağ-Kur'lu olup da çalışmaya devam edenlerin emekli olabilmesi için 1 Kasım 2020 ile emekli olacakları tarih arasındaki günlerin primlerini yatırması gerekiyor.

SAĞLIK HİZMETİ ALINACAK
Bağ-Kur borcu olanların, ilk taksitlerini ödedikten sonra 60 günden fazla borçlarının olmaması durumunda, GSS borcu olanların son bir yıl içinde 30 gün prim ödeme gün sayısına sahip olması halinde hem kendileri hem de bakmakla yükümlü olduğu kişiler devletin sunduğu sağlık hizmetlerinden yararlanabilecek. Hastaneye gidildiğinde provizyon alınabilecek.

ARALIKTA BAŞVURAN AYLIK ALACAK
Dilekçesini 31 Aralık 2020'den önce verenler ocaktan geçerli olacak şekilde emekli aylığı alabilecek. 31 Ekim 2020 tarihi itibarıyla prim borcu olanlar kendi adına bağımsız çalışanlar, yani Bağ-Kur'lular ile tarımda kendi adına çalışanlar geçmiş prim borçlarını 2021'in ocak ayı sonuna kadar ödemez ya da yapılandırmazlarsa sigortalılıkları durdurulacak.

MARTTA OTOMATİK OLARAK DONDURULACAK
Ekimden önce prim borcu bulunanlar iki ay içinde başvuru yaptıklarında borçlarını 6, 9,12,18 eşit taksitler halinde yatırabilir. Prim borcunu iki ay içinde ödemeyen, yapılandırmaya başvurmayanların primini ödemediği süre donduruluyor. Bu ayın sonuna kadar prim borcu bulunan kişilerin dondurma işlemleri SGK tarafından otomatik olarak yapılacak.
Bu durumdaki kişilerin borçları silinecek. Bağ-Kur süreleri dondurulacak. SGK'nın otomatik olarak yapmasını beklemeden 31 Ocak 2021 tarihine SGK'ya başvurarak dondurma işlemi gerçekleştirilebilir. Bu kapsamda başvuracakların dosyalarının bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğü ya da merkezlerine başvuru yapması gerekiyor. E-devlet üzerinden de dondurma işlemi yapılabiliyor. Prim borcunun silinmesi için hiçbir başvuru yapmayanların emekli aylıkları ise dilekçe vermelerine gerek kalmaksızın 1 Mart'tan itibaren başlatılacak.
 
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