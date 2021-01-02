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Isparta'da Salı Pazarı Taşınıyor!

Isparta'da Salı Pazarı Taşınıyor!
ISPARTA
G.Tarihi: 02.01.2021 16:52
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Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, ITKM’nin yerindeki pazarın yerine kurulan ve yaklaşık 20 yıldır süren Salı Pazarını bulunduğu yerden kaldırarak Gülistan Mahallesindeki Alana taşıyacaklarını söyledi.
 
Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen,  Kanal32 Televizyonunun Ana Haber Bültenine konuk olarak, Isparta’da binlerce vatandaşın merakla beklediği konuda açıklamalarda bulundu.
BAŞDEĞİRMEN; “O PAZAR
ŞEHRİN TRAFİĞİNİ TIKIYOR”
Başkan Başdeğirmen, konu ile ilgili olarak yaptığı açıklamada; “Bilindiği gibi biz göreve gelmeden önce şehri rahatlatacak her türlü çalışma yapacağımızı ifade etmiştik. Bunlardan birisi de Pirimehmet mahallesinde her hafta Salı günü kurulan pazardı.
“SALI PAZARINI GÜLİSTAN
MAHALLESİNE TAŞIYACAĞIZ”
Bilindiği gibi oradaki Pazar şuanda şehrin en merkezi caddelerini kapatıyor. Trafik, Salı günleri o bölgede adeta alt – üst oluyor. Şehrin trafiğini rahatlatmak için o pazarı oradan kaldırıp Gülistan Mahallesinde daha müsait olan meydana taşıyacağız” dedi.
 
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Isparta'da Salı Pazarı Taşınıyor!
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