BAŞDEĞİRMEN; “O PAZAR

ŞEHRİN TRAFİĞİNİ TIKIYOR”

“SALI PAZARINI GÜLİSTAN

MAHALLESİNE TAŞIYACAĞIZ”

Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Kanal32 Televizyonunun Ana Haber Bültenine konuk olarak, Isparta’da binlerce vatandaşın merakla beklediği konuda açıklamalarda bulundu.Başkan Başdeğirmen, konu ile ilgili olarak yaptığı açıklamada; “Bilindiği gibi biz göreve gelmeden önce şehri rahatlatacak her türlü çalışma yapacağımızı ifade etmiştik. Bunlardan birisi de Pirimehmet mahallesinde her hafta Salı günü kurulan pazardı.Bilindiği gibi oradaki Pazar şuanda şehrin en merkezi caddelerini kapatıyor. Trafik, Salı günleri o bölgede adeta alt – üst oluyor. Şehrin trafiğini rahatlatmak için o pazarı oradan kaldırıp Gülistan Mahallesinde daha müsait olan meydana taşıyacağız” dedi.ARŞİV FOTO