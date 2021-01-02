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EVDE KALARAK ISPARTA’YI KEŞFET -7

EVDE KALARAK ISPARTA’YI KEŞFET -7
ISPARTA
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EVDE KALARAK ISPARTA’YI KEŞFET -7
GÖLCÜK TABİAT PARKI
MİLAS MİLLET BAHÇESİ
Covid-19 salgınıyla mücadelemiz tüm hızıyla devam ediyor. Bu mücadeleye sizler de zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayarak destek olun. Mücadelenin üç basit kuralı var: MASKE+MESAFE+TEMİZLİK Bu dönemde dilediğimiz gibi gezemesek de bizler Isparta’nın güzelliklerini sizler için görüntüledik. Evde kalarak da Isparta’nın eşsiz güzelliklerini görebilirsiniz.
Gölcük Tabiat Parkı: Isparta şehir merkezine 10 Km uzaklıkta olan, piknik ve dinlence yeri olarak kullanılabilecek en gözde yerlerden bir tanesidir. Tabiat Parkı ismini içerisinde barındırdığı Gölcük Gölü‘nden almaktadır. Gölcük Gölü ve etrafındaki doğal güzellikleri ile görülmeye değer manzaralara sahiptir. Gölün etrafı 150-300 m’yi bulan volkanik küllü tepelerle çevrilidir. Daireyi andıran gölün çapı derinliği yer yer 32 m’yi bulur. Göl kıyısında piknik için tüm alt yapı tesisleri mevcuttur. Bir restoran bulunmaktadır. 05.07.1991 tarihinde, Gölcük Gölü ve çevresi Tabiat Parkı olarak ilan edilmiştir. 23.11.1994 tarihinde revizyon çalışması yapılmış olup; (aynı sınır 19.11.2008 de Bakanlar Kurulu Kararı ile tekrar ilan edilmiştir.) Gölcük Tabiat Parkı’nda kızılçam, karaçam, meşe, sedir, akasya, akçakesme ve diğer maki türü bitkiler ile tavşan, tilki, sincap, kaplumbağa ve çeşitli kuş türleri bulunmaktadır. Nemrut kalderası ile birlikte ülkemizin iki kalderasından (patlama krateri) biridir. Batı Anadolu’nun tek kalderasıdır. Bu nedenle korunması gereken bir yerdir.
Milas Millet Bahçesi : Uzun yıllar boyunca Ispartalıların piknik ve eğlencelerine ev sahipliği yapan Milas Mesireliği zaman içerisinde bakımsız bir halde kaderine terk edilmişti. Eşsiz tabiatıyla asırlık ağaçların gölgesinde, gizli bir bahçe görünümündeki Milas için Isparta Valiliği tarafından yürütülen yenileme projesi yapıldı. Isparta’nın yanı başında Gölcük Tabiat Parkı’nın girişinde yer alan Milas Mesireliği yenilenerek Milas Millet Bahçesi adıyla 2020 yazında Ispartalılara yeniden hizmet vermeye başladı.
 
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