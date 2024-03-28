"Gram Altın Tüm Kuyumculardan Kaldırılacak: Yürekleri Ağza Getiren Haber Geldi!"

Uzman isimlerin açıklamalarıyla gündeme gelen bir haber, elinde altın bulunanları endişelendirdi. Geçtiğimiz haftalarda tarihi zirveye ulaşan gram altın, yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyordu. Ancak altın ve piyasalar uzmanı İslam Memiş'in açıklamasıyla durum değişti.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından ekonomi yönetiminde yapılan değişikliklerle birlikte Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın aldığı kararlar, altın ithalatına ve üretimine yeni sınırlamalar getirdi. Bu çerçevede gram altınla ilgili şok bir iddia ortaya atıldı.

Kapalıçarşı'nın önde gelen ekonomistlerinden İslam Memiş, 2024 yılında altın işlemlerine yönelik kısıtlamaların devam edeceğini ve sıradaki adımın 22 ayarlık 1 gram altının üretiminin yasaklanması olacağını ifade etti. Memiş, bu sınıfa giren gram altınların üretiminin yasaklanacağını belirtirken, piyasada arzın talep karşısında yetersiz kaldığını vurguladı.

Memiş, yetkililerin altın ve emtialar üzerindeki kısıtlayıcı adımlarını büyük bir hata olarak değerlendirdi. Bu açıklama, altın yatırımcılarını endişelendirirken, gram altının geleceği hakkında belirsizlikler oluşturdu.