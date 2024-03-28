"Ünlü Ekonomist Tuna Kaya'dan Acil Uyarı: Elinde Altını Olanlar Sakın Bunu Yapmayın!"

Ünlü ekonomist Tuna Kaya, elinde dolar, altın ve gümüş bulunan yatırımcılara acil bir uyarıda bulundu. Merkez Bankası'nın faiz oranını 500 baz puan artırarak yüzde 50'ye çıkarmasının ardından doların 32 liranın altına düşmesi ve yeniden yükselişe geçmesiyle birlikte Kaya'nın uyarısı geldi. Tuna Kaya, Ferda Yıldırım'ın Youtube kanalında dolar, altın ve gümüşe yatırım yapmakta olanlara çarpıcı bir uyarıda bulundu. Ellerinde dolar bulunanların doları satıp dolar bazlı ürünlere yatırım yapmalarını tavsiye etti. Kaya'nın tavsiyesine göre, dövizdeki yükselişin devam etmesi beklenirken, dolar yerine dolar bazlı ürünlere yatırım yapmanın daha mantıklı olduğunu belirtti. Seçim öncesinde 500 bazlık faiz artırımının işleri değiştirdiğini ifade eden Kaya, Nisan ayında bir faiz artışının olabileceğini öne sürdü. Ancak, Kaya'nın özellikle altın ve gümüşe yatırım yapanlara yönelik uyarısı dikkat çekiciydi. Nisan ayındaki muhtemel faiz artışının altın ve gümüş üzerindeki baskıyı kıracağını, bu nedenle ellerinde altın ve gümüş bulunanların satmamaları gerektiğini belirtti. Satılan altın ve gümüşlerin yerine koymasının zor olabileceği uyarısında bulundu.