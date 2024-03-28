Isparta İl Jandarma Komutanlığı'ndan Uyuşturucu Operasyonuna İlişkin Açıklama

Isparta İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu madde ve tacirleri ile mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmalarda önemli bir başarı elde etti. 26 Mart 2024 tarihinde Gönen ilçesinde gerçekleştirilen faaliyetler sonucunda etkili operasyonlar düzenlendi.Operasyonlar neticesinde toplamda (3200) kullanımlık Sentetik Cannabionoid (Bonzai) emdirilmiş kağıt uyuşturucu, (65) gram Esrar maddesi ve (3) gram Eroin maddesi ele geçirildi. Ayrıca, uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan (3) şüpheli tutuklandı.Isparta İl Jandarma Komutanlığı, bölgede halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması ve uyuşturucu ile mücadele kapsamında operasyonel faaliyetlerine artan bir azim ve kararlılıkla devam edeceğini kamuoyuna duyurdu.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.