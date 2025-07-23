Yunus Ekiplerinden Uyuşturucuya Geçit Yok!

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Yunus Timleri, şehir genelinde gerçekleştirdikleri denetimlerde uyuşturucuya geçit vermedi.

Farklı noktalarda yapılan kontrollerde, bir şahsın üzerinde 54 adet sentetik ecza (GERICA) ele geçirilirken, başka bir şahısta ise 0.30 gram kokain ve 1 adet cam uyuşturucu aparatı bulundu.

Ele geçirilen maddelere el konulurken, şüphelilerle ilgili gerekli adli işlemler başlatıldı.

Isparta Emniyet Müdürlüğü, vatandaşların huzur ve güvenliği için denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.



