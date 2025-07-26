Isparta Merkez’de Tarihi Eser Operasyonu

Isparta İl Jandarma Komutanlığı, tarihi ve kültürel mirasın korunmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında 22 Temmuz 2025 tarihinde Merkez ilçesinde önemli bir operasyona imza attı.

Operasyonda yapılan aramalarda toplam 1.155 adet sikke ele geçirildi. Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında değerlendirilen eserlerle ilgili olarak 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Jandarma yetkilileri, kültürel mirasın korunmasına yönelik mücadelelerini azim ve kararlılıkla sürdüreceklerini vurguladı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.