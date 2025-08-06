Yüksel Ergül Giyim Dünyası’nda Büyük Fırsat Günleri Başladı!*

Isparta’nın modadaki öncüsü *Yüksel Ergül Giyim Dünyası, yaz sezonuna özel kampanyalarıyla alışveriş keyfini ikiye katlıyor. Hem şıklık hem de tasarruf isteyenlerin ilk adresi olan mağazada, şimdi **Büyük Fırsat Günleri* kapsamında harika indirimler sizleri bekliyor!
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Renkli ve rahat yazlık çocuk koleksiyonlarında kaçırılmayacak fırsat! Yeni sezonda miniklerin tarzı Yüksel Ergül ile şekilleniyor.
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Kadın, erkek ve çocuk kategorilerinde yer alan kırmızı etiketli ürünlerde büyük indirimler başladı. Üstelik her geçen gün yenilenen ürünlerle bu fırsatlar sürekli taze kalıyor!
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Yaz Modasının Kalbi Burada Atıyor!
Kendi üretimini doğrudan mağazasında sunan Yüksel Ergül Giyim Dünyası, “*fabrikadan halka*” fiyat politikasıyla modayı herkes için ulaşılabilir hale getiriyor. Yaz aylarına özel pamuklu, nefes alan kumaşlarla hazırlanan rengarenk tasarımlar, serin kalırken stilinden vazgeçmeyenlerin tercihi oluyor.
*Adres:* Mimar Sinan Caddesi, Subay Lojmanları Karşısı
Her gün sabah 9.00 – akşam 21.00 arası açık.
*Yüksel Ergül Giyim Dünyası – Yaz Boyu Şıklığın ve İndirimlerin Adresi!*