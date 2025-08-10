ISPARTA’DA KAÇAK ALKOL OPERASYONU: 33,5 LİTRE SAHTE İÇKİ ELE GEÇİRİLDİ

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, alkollü içki kaçakçılığına yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında önemli bir operasyona imza attı.

07 Ağustos 2025 tarihinde il merkezinde belirlenen bir ikamette yapılan aramada, 33,5 litre kaçak ve sahte alkol ele geçirildi.

Ele geçirilen sahte içkilerle ilgili yasal işlem başlatılırken, Isparta Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, halk sağlığını tehdit eden bu tür yasa dışı faaliyetlere karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.