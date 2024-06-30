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Yolcular Paralarını Geri Alabilir

Yolcular Paralarını Geri Alabilir
ISPARTA
G.Tarihi: 30.06.2024 23:25
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"Taksi Ödemelerinde Hukuka Aykırı Komisyon Kesintisi: Yolcular Paralarını Geri Alabilir

Son zamanlarda taksilerde kredi kartı ile yapılan ödemelerde 'hizmet bedeli' adı altında kesilen komisyonlar, yolcuların tepkisini çekiyor. Konuyla ilgili uzmanlar, vatandaşları hakları konusunda uyarıyor.

Öne Çıkan Noktalar:

1. Komisyon Miktarı: 
   - Taksilerdeki POS cihazlarında 5,95 TL ile 8,95 TL arasında değişen hizmet bedeli kesiliyor.

2. Hukuki Durum:
   - Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, bu kesintilerin hukuka aykırı olduğunu belirtiyor.
   - 5464 Sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu'nun 17. Maddesi, kartlı ödemelerde hizmet bedeli alınmasını yasaklıyor.

3. Yolcuların Hakları:
   - Komisyon ödeyen yolcular, Tüketici Hakları Hakem Heyeti'ne başvurarak paralarını yasal faiziyle geri alabilir.
   - Başvurular ücretsiz ve internet üzerinden yapılabiliyor.

4. Taksicilerin Durumu:
   - İstanbul Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu, komisyonların taksicilerle ilgisi olmadığını söylüyor.
   - Komisyonlar, banka ve taksi çağırma uygulamalarının bağlı olduğu şirketler tarafından alınıyor.

5. Çözüm Önerisi:
   - Komisyon ödememek için nakit ödeme yapılması öneriliyor.

Uzmanlar, yolcuların haklarını bilmesi ve gerektiğinde yasal yollara başvurması gerektiğini vurguluyor. Bu durum, dijital ödeme sistemlerinin yaygınlaşmasıyla ortaya çıkan yeni tüketici sorunlarına dikkat çekiyor."

 
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