"Temmuz Ayı Zamları: Akaryakıt, Sigara ve Alkollü İçeceklerde Önemli Artış Bekleniyor



3 Temmuz'da açıklanacak enflasyon verileriyle birlikte, birçok üründe fiyat artışları gündemde. İşte detaylar:



1. ÖTV Artışı:

- Özel Tüketim Vergisi'nde (ÖTV) yaklaşık %20 artış bekleniyor.

- Bu artış akaryakıt, sigara ve alkollü içecek fiyatlarını etkileyecek.



2. Akaryakıt Fiyatları:

- Benzin: 42.40 TL'den 44.67 TL'ye yükselme beklentisi

- Motorin: 42.51 TL'den 44.64 TL'ye çıkması öngörülüyor



3. Alkollü İçecekler:

- Yüksek alkollü içkilerde maktu ÖTV tutarı 1.062 TL'den 1.275 TL'ye çıkabilir.



4. Sigara Fiyatları:

- En ucuz sigaranın fiyatı 66 TL'ye kadar yükselebilir.



5. Emekli ve Memur Zamları:

- Zam oranları 3 Temmuz'da açıklanacak.



6. Yürürlük Tarihi:

- Tüm bu zamlar 3 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak.



Uzmanlar, bu artışların vatandaşların alım gücünü önemli ölçüde etkileyeceğini belirtiyor. Tüketicilerin bütçelerini yeniden gözden geçirmeleri ve harcamalarını bu doğrultuda planlamaları öneriliyor."



