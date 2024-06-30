"Temmuz Ayı Zamları: Akaryakıt, Sigara ve Alkollü İçeceklerde Önemli Artış Bekleniyor
3 Temmuz'da açıklanacak enflasyon verileriyle birlikte, birçok üründe fiyat artışları gündemde. İşte detaylar:
1. ÖTV Artışı:
- Özel Tüketim Vergisi'nde (ÖTV) yaklaşık %20 artış bekleniyor.
- Bu artış akaryakıt, sigara ve alkollü içecek fiyatlarını etkileyecek.
2. Akaryakıt Fiyatları:
- Benzin: 42.40 TL'den 44.67 TL'ye yükselme beklentisi
- Motorin: 42.51 TL'den 44.64 TL'ye çıkması öngörülüyor
3. Alkollü İçecekler:
- Yüksek alkollü içkilerde maktu ÖTV tutarı 1.062 TL'den 1.275 TL'ye çıkabilir.
4. Sigara Fiyatları:
- En ucuz sigaranın fiyatı 66 TL'ye kadar yükselebilir.
5. Emekli ve Memur Zamları:
- Zam oranları 3 Temmuz'da açıklanacak.
6. Yürürlük Tarihi:
- Tüm bu zamlar 3 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak.
Uzmanlar, bu artışların vatandaşların alım gücünü önemli ölçüde etkileyeceğini belirtiyor. Tüketicilerin bütçelerini yeniden gözden geçirmeleri ve harcamalarını bu doğrultuda planlamaları öneriliyor."