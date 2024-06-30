"Havaalanlarında Güvenlik Önlemleri Sıkılaşıyor: Yeni Düzenleme Mecliste



Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) gündemine gelen yeni bir düzenleme ile havaalanlarındaki güvenlik prosedürleri köklü değişikliklere uğrayacak. Bu hafta görüşmeleri başlayacak olan yasa tasarısı, havacılık sektöründe önemli yenilikler getiriyor.



Öne Çıkan Değişiklikler:



1. Özel Güvenlik Birimleri:

- Genel kolluk kuvvetlerinin gözetiminde özel güvenlik görevlileri de havaalanı güvenliğinde görev alacak.

- Amaç: Yolcuların can ve mal güvenliğini sağlamak, havacılık tesislerine ve hava araçlarına yönelik yasa dışı eylemleri önlemek.



2. Elle Arama Prosedürü:

- Teknik cihazlarla yapılan kontroller sonuçsuz kalırsa, yolcular elle aramayı kabul etmek zorunda kalacak.

- Elle aramayı reddeden yolcular havaalanına ve uçağa alınmayacak.



Bu yeni düzenlemeler, havacılık sektöründe güvenlik standartlarını yükseltmeyi ve olası riskleri en aza indirmeyi hedefliyor. Yasanın yürürlüğe girmesiyle birlikte, yolcuların seyahat öncesi güvenlik prosedürlerine daha fazla dikkat etmeleri gerekecek.



Ulaştırma Bakanlığı yetkilileri, bu değişikliklerin uluslararası havacılık güvenlik standartlarına uyum sağlamak ve yolcu güvenliğini artırmak amacıyla planlandığını belirtti. Yasa tasarısının meclis görüşmelerinin ardından ne zaman yürürlüğe gireceği henüz netlik kazanmadı."



