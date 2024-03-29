YÖK'ten Flaş Karar: 'YKS Şartı Kaldırıldı'

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), yurt dışı yükseköğretim diplomalarının denklik işlemlerine ilişkin önemli bir düzenlemeye imza attı. Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemeye göre, ortaya çıkan tereddütleri gidermek amacıyla usul ve esaslar belirlendi.

Düzenleme Kapsamında Öne Çıkanlar:

YÖK tarafından kabul edilen üç uluslararası yükseköğretim derecelendirme kuruluşunda ilk 400’de yer alan yükseköğretim kurumlarının tıp, diş hekimliği, eczacılık ve hukuk programları dahil olmak üzere bütün programlarından mezun olanlar doğrudan denklik alabilecek.

Aynı derecelendirme kuruluşlarında ilk binde yer alan üniversiteler için başarı şartı aranan bölümler dahil olmak üzere bütün alanlarda, önceden olduğu gibi denklik müracaatı yapılacak ancak YKS’ye girme zorunluluğu aranmayacak.

İlk binde yer almayan bir üniversitenin tıp, diş hekimliği, eczacılık ve hukuk programlarından mezun olanlar YKS’ye girecek, ilgili programın YKS’deki başarı sıralaması şartını sağlamışlarsa denklik müracaatları kabul edilecek ve transkriptleri dikkate alınarak bireysel olarak inceleme yapılacak.

Bu düzenlemeyle birlikte YÖK, yurt dışında eğitim görmüş olan ve Türkiye’de denklik işlemlerini gerçekleştirmek isteyen öğrencilere önemli kolaylıklar getirmiş oldu.