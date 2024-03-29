SGK Uzmanı Emekliye Kötü Haberi Verdi: 'Emeklilere O Ücret Verilmeyecek'

SGK Uzmanı Çetin Ateş, Temmuz ayında emekli maaşlarıyla ilgili flaş açıklamalarda bulundu.

Ocak ayında milyonlarca emeklinin maaşlarına yüzde 49,25 oranında zam yapıldı. Ancak bu zam sonrasında en düşük emekli maaşının 10 bin TL'de kalması, emeklilerin tepkisine neden oldu. Açlık sınırının 16 bin TL olduğu zamanlarda, emeklilerin maaşlarının düzelmesini istemesi dikkat çekti.

Peki, Temmuz ayında ne olacak? SGK Uzmanı Çetin Ateş, MAK Haber canlı yayınında bomba açıklamalarda bulundu.

Ateş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında ek bir zam sinyaline ilişkin, "Normal 6 aylık enflasyon ne kadar çıkıyorsa, onu verecekler. Onun dışında ek bir zammı ben konuşmada hissetmedim" dedi.

Ateş, 6 ayda enflasyonun düşmeyeceğini belirterek, 1 Nisan tarihini işaret ederek, "1 Nisan’da bana göre bir enflasyon patlaması olacak" ifadesini kullandı.

Hatırlanacağı üzere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emekli maaşlarına ilişkin, "Temmuzda yılın ilk 6 ayındaki enflasyona göre emekli maaşlarını masaya yatıracağız. Memurlara ek gösterge uygulamasını genişleterek düzenlemenin hazırlıkları tamamlandı. Küçük esnafların prim gün sayısı için de çalışıyoruz" şeklinde açıklama yapmıştı.