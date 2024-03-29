Güneş Tutulması İçin Nefesler Tutuldu: 'Herkes O Tarihi Bekliyor' - Etkileri Aylarca Sürecek

Yıl içinde 2 kez görülecek güneş tutulmalarından ilki için nefesler tutuldu ve geri sayım başladı.

Tutulma zamanlarını merak edenler için yeni bir haber var. 2024 yılında görülecek olan 2 tutulmadan ilki için sadece günler kaldı ve tam tarihi belli oldu. Ancak, İstanbul'dan görülebilecek mi, bu soru hala cevapsız.

Gerçekleşecek güneş tutulmalarından ilki 8 Nisan 2024'te gerçekleşecek. Bazı ülkelerden gözlemlenebilecek olan bu gök olayı, maalesef Türkiye'den görünmeyecek.

Meksika, ABD'nin doğu bölgeleri ve güneydoğu Kanada'dan görülebilecek olan Güneş tutulmasının etkileri ise herkesi etkileyecek. Astrologlar, bu olayın etkilerinin 6 ay ila 1 yıl kadar sürebileceğini de belirtiyor.

Güneş Tutulması Nasıl Oluşur?

Tam güneş tutulması, Ay'ın Dünya ile Güneş arasına girerek Güneş'i tamamen örtmesiyle oluşan bir gök olayıdır. Bu olay, Ay’ın Dünya'ya yakın olduğu ve Güneş’in de tam geride kaldığı Yeni Ay evresinde meydana gelir.

Bu yılın ilk Güneş tutulmasının 8 Nisan'da gerçekleşmesi beklenirken, ikinci tam tutulmanın ise 2 Ekim 2024’te gerçekleşeceği biliniyor.

Güneş Tutulması Sırasında Nelere Dikkat Edilmeli?

Güneş tutulması sırasında güneşe doğrudan bakmak son derece tehlikelidir. Tutulmayı gözlemleyenlerin doğrudan bakmamaları önemlidir. Özel güneş gözlükleri kullanarak kontrollü bir şekilde izlenebilen tutulmalarla ilgili dikkatli olmak hayati önem taşır.