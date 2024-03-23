Yoğurdun içine 1 kaşık eklemek yetiyor 'Faydası say say bitmiyor'

Keten tohumu ile zenginleştirilmiş yoğurt, sağlık açısından oldukça faydalı bir besindir. İşte keten tohumlu yoğurdun faydaları:

Sindirimi destekler ve doygunluk hissini artırarak kilo kontrolüne yardımcı olur, çünkü keten tohumları yüksek lif içeriğine sahiptir. Omega-3 yağ asitleri bakımından zengin olan keten tohumları, kalp sağlığını iyileştirir, kolesterolü düşürür ve kan basıncını dengeleyerek sağlıklı bir dolaşım sistemine katkı sağlar. Sindirim sistemini düzenleyerek kabızlığa karşı etkili bir çözüm sunar. Bağışıklık sistemini güçlendirir ve hastalıklara karşı koruma sağlar. Toksinlerden arındırıcı etkisiyle vücudu temizler ve ödem, şişkinlik ve gaz gibi rahatsızlıkları azaltır.

Bu nedenlerle, keten tohumlu yoğurt düzenli olarak tüketildiğinde sağlık için birçok fayda sağlayabilir.