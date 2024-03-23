Yoğurdun içine 1 kaşık eklemek yetiyor 'Faydası say say bitmiyor'

Keten tohumu ile zenginleştirilmiş yoğurt, sağlık açısından oldukça faydalı bir besindir. İşte keten tohumlu yoğurdun faydaları:
- Sindirimi destekler ve doygunluk hissini artırarak kilo kontrolüne yardımcı olur, çünkü keten tohumları yüksek lif içeriğine sahiptir.
- Omega-3 yağ asitleri bakımından zengin olan keten tohumları, kalp sağlığını iyileştirir, kolesterolü düşürür ve kan basıncını dengeleyerek sağlıklı bir dolaşım sistemine katkı sağlar.
- Sindirim sistemini düzenleyerek kabızlığa karşı etkili bir çözüm sunar.
- Bağışıklık sistemini güçlendirir ve hastalıklara karşı koruma sağlar.
- Toksinlerden arındırıcı etkisiyle vücudu temizler ve ödem, şişkinlik ve gaz gibi rahatsızlıkları azaltır.
Bu nedenlerle, keten tohumlu yoğurt düzenli olarak tüketildiğinde sağlık için birçok fayda sağlayabilir.