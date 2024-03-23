

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), milyonlarca veli ve öğrenciyi ilgilendiren yeni bir sistem olan "Okul Randevu Sistemi"ni duyurdu. Bu sistemle, velilerin öğretmenler ve okul yöneticileriyle görüşmelerini dijital ortama taşıyacakları belirtildi. İşte Okul Randevu Sistemi ile ilgili detaylar:

E-Devlet Bilgileri Kullanılacak: Veliler, randevu talepleri için e-Devlet kullanıcı bilgileriyle okulların internet sitelerinden randevu alabilecekler. Veli-Randevu Sistemi: Okul yöneticileri, veli görüşmeleri için öğretmenlerin uygunluğunu belirleyecek ve okulun internet sitesi üzerinden e-devlet kullanıcı bilgileriyle sisteme giriş sağlanabilecek. Randevu Talebi: Öğretmenlerin müsaitlik tablosundan boş olan zaman dilimleri için randevu talebinde bulunabilme imkanı tanınacak. Randevu Süreci: Randevu alınacak haftadan önceki cuma günü öğle saatine kadar sistem açık tutulacak. Randevu oluşturulmasının ardından aynı gün öğleden sonra ise okul yönetimleri öğretmenlere randevu saatlerini bildirerek görüşme şartları sağlanmış olacak. Veli İşlemleri: Veli, sistem üzerinden giriş yaptıktan sonra randevu talep edebileceği gibi, aktif ve eski randevularını görüntüleyebilecek. Günü gelmemiş randevularını da önceden sistem üzerinden kolaylıkla iptal edebilecekler.