150 bin TL'nin 3 aylık getirisi uçtu ve bu durumu duyanlar bankalara akın etmeye başladı. Merkez Bankası'nın yeni aldığı kararla birlikte, mevduat faizlerinde önemli bir artış yaşandı. Türk Lirası'na sahip olan vatandaşlar ve parasını değerlendirmek isteyenler için bu önemli bir gelişme oldu.

Merkez Bankası, bankaların zorunlu karşılıklarının bir kısmını bloke ederek, 1 aya kadar vadeli mevduatlara faiz uygulanmasını kararlaştırdı. Bu yeni düzenleme, mevduat faiz oranlarının tekrar yükselmesine sebep oldu, bu da Türk Lirası cinsinden birikimleri değerlendirmek isteyenler için daha çekici bir hal aldı.

İşte 150 bin TL'nin 3 aylık getirisi:

Akbank: Yıllık %49,00 faiz oranı sunarak net getirisi 17.600 TL, vade sonu ödemesi ise 167.600 TL oldu.

Odea Bank: %49,50 faiz oranı ile net getirisi 17.779 TL, vade sonu ödemesi 167.779 TL'ye yükseldi.

ON Dijital: %50,00 faiz oranı sunarak, net getirisi 17.959 TL, vade sonu ödemesi 167.959 TL olarak belirlendi.

DenizBank: %52,00 faiz oranı ile piyasadaki en yüksek getiriyi sunan bankalardan biri oldu. Net getirisi 18.677 TL, vade sonu ödemesi 168.677 TL.

Aktif Bank: %48,00 faiz oranı ile net getirisi 17.241 TL, vade sonu ödemesi 167.241 TL oldu.

ING Bank: %45,00 faiz oranı sunarak, net getirisi 16.163 TL, vade sonu ödemesi 166.163 TL olarak gerçekleşti.

Bu rakamlar, yatırımcılar için oldukça cazip bir teklif olarak değerlendiriliyor ve bu nedenle bankalara yoğun bir talep oluştuğu belirtiliyor.