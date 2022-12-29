Isparta’da bugün final heyecanı yaşandı. Yıldız Kızlar Basketbol İl Birinciliği maçında Iyaş Selçuklu Ortaokulu ile Ülkü Ortaokulu karşı karşıya geldi. Son dakikasına kadar nefes keçen maçı Iyaş Selçuklu Ortaokulu kazanarak, Isparta İl Şampiyonu oldu.

Isparta’da bugün final heyecanı yaşandı. Yıldız Kızlar Basketbol İl Birinciliği maçında Iyaş Selçuklu Ortaokulu ile Ülkü Ortaokulu karşı karşıya geldi.

6 Mart Kapalı Spor Salonunda oynanan karşılaşmayı çok sayıda sporsever de yakından takip etti.

Maç her iki takımın da karşılıklı sayıları ile başladı.

Geçtiğimiz yıl minik kızlarda il şampiyonu olan Iyaş Selçuklu Ortaokulu ile Ülkü Ortaokulu’nun şampiyonluk mücadele son dakikaya kadar sürdü.

Son dakikalarda üstünlüğü ele geçiren Iyaş Selçuklu Ortaokulu, karşılaşmayı da 16 sayı farkla 65-49 kazandı.

Turnuvada dereceye giren takımlara maç sonunda madalya ve kupaları verildi.

Törenin sonunda ise Yıldız Kızlar İl Birinciliğini kazanarak, şampiyon olan Iyaş Selçuklu Ortaokulu kupasını aldı. Şampiyon olan Iyaş’ın perilerinin sevinci görülmeye değerdi.