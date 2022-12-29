Isparta’da Her Okulun Bir Kütüphanesi, Her Kütüphanenin Bolca Kitabı Var!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşleri Emine Erdoğan himayelerinde, Milli Eğitim Bakanlığınca hazırlanan "Kütüphanesiz Okul Kalmayacak" projesi kapsamında Isparta’da artık her okulun bir kütüphanesi var.

Konu hakkında konuşan İl Millî Eğitim Müdürü Erhan Baydur, Isparta’da "Kütüphanesiz Okul Kalmayacak" projesi çerçevesinde tüm okullar kütüphaneye kavuşurken, buralardaki kitap sayısının geçen yıla oranla yüzde 200 artışla 700.000’e yaklaştığını vurguladı. Baydur, “Ayrıca çevre bilincini geliştirmek ve geri dönüşüm konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla yürütülen Sıfır Atık Projesi kapsamında okullarımıza geri dönüştürülen palet, araç lastiği, pet şişe, kasa ve bunun gibi kullanılmayan malzemelerden 29 Geri Dönüşüm Kütüphanesi oluşturuldu. Böylece kütüphanelerin okulda cazibe merkezi haline gelmesine önemli katkı sağlandı.” dedi.

Öğrencilerin ilgi odağı olmaya başlayan kütüphanelerde daha çok ders işleniyor, kitap sohbetleri gerçekleştiriliyor, hatta bazı okullarımızda bu sohbetler müzik eşliğinde gerçekleştiriliyor. Yazar davet ediliyor ve öğrenciler yazarlarla buluşuyor.