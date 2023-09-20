Yıkılan Müzenin İçindeki Eserlerin Akıbeti Merak Konusu

CHP İl Teşkilatı, maliyenin yanındaki yıkılmış ve atıl vaziyette duran eski müzenin bulunduğu arazinin önünde basın açıklaması düzenledi. CHP Merkez İlçe Başkanı Birtan Özgün Takmaz, 2021 yılında İl Özel İdaresinin bütçe görüşmesinde Kültür Turizm Müdürünün müzenin yapılacağını söylemesine rağmen müzenin hala yapılmamış olmasına tepki gösterdi. Takmaz, ‘’Yetkililer yıkılan müzenin içerisindeki eserlerin nerede olduğunu halka açıklamalılar.’’ ifadelerini kullandı. Açıklamaya CHP Milletvekili Yalım Halıcı, CHP Mevcut İl Başkanı Tansel Dilaver ve geçtiğimiz günlerde kongrede seçilen Yeni İl Başkanı Vedat Şenol da katılım sağladı.



Yıkılan Müzenin İçindeki Eserler Nerede?

CHP İl Teşkilatı, atıl vaziyette duran eski müzenin içindeki eserlerin akıbetini sorguladı.

CHP İl Teşkilatı, maliyenin yanındaki yıkılmış ve atıl vaziyette duran eski müzenin bulunduğu arazinin önünde basın açıklaması düzenledi. CHP Merkez İlçe Başkanı Birtan Özgün Takmaz, 2021 yılında İl Özel İdaresinin bütçe görüşmesinde Kültür Turizm Müdürünün müzenin yapılacağını söylemesine rağmen müzenin hala yapılmamış olmasına tepki gösterdi. Takmaz, ‘’Yetkililer yıkılan müzenin içerisindeki eserlerin nerede olduğunu halka açıklamalılar.’’ ifadelerini kullandı. Açıklamaya CHP Milletvekili Yalım Halıcı, CHP Mevcut İl Başkanı Tansel Dilaver ve geçtiğimiz günlerde kongrede seçilen Yeni İl Başkanı Vedat Şenol da katılım sağladı.

CHP İl Teşkilatı, atıl vaziyette duran eski müzenin içinde bulunan eserlerin akıbetini merak ediyor ve yetkililerden açıklama bekliyor.