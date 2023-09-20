Eğirdir Boğazova Bölgesi Heyeti, Isparta Ticaret Borsası'na Ziyarette Bulundu

Eğirdir Boğazova Bölgesi'ni temsil eden heyet, Isparta Ticaret Borsası'nı ziyaret etti. Serpil Köyü Muhtarı Yaşar Demirbaş, Tepeli Köyü Muhtarı Mehmet Şahan, Eyüpler Köyü Muhtarı Tahir İnce, Sınırlı Sorumlu Balkırı Köyü Sulama Kooperatif Başkanı İsmail Özboran, Sınırlı Sorumlu Eyüpler Köyü Sulama Kooperatif Başkanı Ali İhsan Doğan ve Sınırlı Sorumlu Tepeli Köyü Sulama Kooperatif Başkanı Eşref Cesur ile Yönetim Kurulu Başkanı Hüdai Şahin ve Meclis Başkanı Nevzat Demirel, bu ziyarette hazır bulundular.

Ziyaret sırasında, heyet, bölgenin iklim koşullarının neden olduğu kuraklık nedeniyle tarım arazilerinin sulanamaması endişesini dile getirdi. Kısa ve orta vadeli çözüm yollarının ele alındığı ziyarette, Çay ve Tepeli Köyü barajlarının inşasının bir an önce tamamlanarak hizmete açılması gerekliliği üzerinde duruldu.

Isparta Ticaret Borsası Başkanı Hüdai Şahin, bölgedeki üretimin sürdürülmesi için ellerinden gelen katkıyı sağlamak istediklerini ifade etti. Heyetin ziyaretinden memnuniyetini dile getiren Şahin, muhtarlar ve kooperatif başkanlarına teşekkürlerini iletti.



Eğirdir Boğazova Bölgesi Heyeti, Isparta Ticaret Borsası'na Ziyarette Bulundu

Bölgenin kuraklık sorununu ele alan heyet, Isparta Ticaret Borsası'nı ziyaret ederek çözüm yollarını görüştü.

Eğirdir Boğazova Bölgesi'ni temsil eden heyet, Isparta Ticaret Borsası'na ziyarette bulundu. Heyet, bölgedeki kuraklık nedeniyle tarım arazilerinin sulanamaması sorununu ele aldı ve çözüm yollarını görüştü.

Isparta Ticaret Borsası Başkanı Hüdai Şahin, bölgedeki tarımın sürdürülmesi için ellerinden gelen desteği sunacaklarını belirtti ve heyetin ziyaretinden memnuniyetini dile getirdi.