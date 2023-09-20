Başkanlar Ahilik Haftası'nda Kan Bağışı Kampanyasına Destek Verdi

Isparta Esnaf Odaları Birliği Başkanı Ahmet Tural ve oda başkanları kan bağışında bulunarak esnaf ve sanatkarları kan bağışlamaya davet ettiler.Isparta'da Ahilik Haftası kutlamaları çeşitli etkinliklerle devam ediyor. Bu kapsamda Esnaf Odaları Birliği Başkanı Ahmet Tural ve oda başkanları, Kaymakkapı Meydanı'nda bulunan Kızılay Kan Merkezi'ne giderek kan bağışında bulundular. Bu etkinlik öncesi ilimizde kan ihtiyacı olanlara acil kan bulunmasını amaçlayan, gönüllülerden oluşan Isparta Acil Kan Ailesi, Birlik Başkanı Tural'ı ziyaret etti. Isparta Acil Kan Bağışı Kurucusu Oğuz Çiftçi ve gönüllüler, Nur Toksöz, Sevil Çağan, Emine Özyürek, Leyla Güler ve Hüseyin Toksoy, Başkan Tural'a kan bağışçısı olması ve bağış kampanyasına verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti. Ayrıca Ahilik Haftalarını kutladı. Isparta Acil Kan Bağışı Ailesi Başkan Tural'a teşekkür plaketi verdi. Birlik Başkanı Tural da Isparta Acil Kan Ailesine teşekkür ederek, kan vermenin hayat kurtarmak olduğunu, kan bağışına desteklerinin süreceğini söyledi.Birlik Başkanı Tural, "Ahilik felsefesinin temelinde insana saygı var. İnsanı yaşatmak var. Bizler de buradan aldığımız ilhamla bağışlanan her kanın kurtarılan bir hayat olduğu bilinciyle kan bağışında bulunuyoruz. Kan demek hayat demek, can demek. Sadece ihtiyaç olduğunda değil ihtiyaç olmadan da kan verelim ki ihtiyaç olduğunda kan aranmasın. Bu nedenle tüm esnaf ve sanatkarımıza kan bağışı yapmaları çağrısında bulunuyorum. Kan ver hayat kurtar diyerek Ahilik Haftası'nın esnaf ve sanatkarımız ve ilimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Kan merkezimizde özveriyle hizmet veren sağlık çalışanlarımıza da teşekkür ediyor, işlerinde kolaylıklar diliyorum."Isparta Acil Kan Ailesi, Birlik Başkanı Ahmet Tural ve oda başkanları, Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında Kızılay'a kan bağışında bulunarak, esnaf ve sanatkarları kan bağışlamaya davet ettiler. Kan bağışı kampanyasına verdiği desteklerden dolayı Başkan Tural'a teşekkür plaketi sundular.