Isparta spor kulübü, geçtiğimiz sezon Adanaspor'da forma giyen başarılı stoper Yiğithan Güveli ile anlaşma sağladı. Ispartaspor Kulübü, Yiğithan Güveli ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. İmza törenine Kulüp Başkanı Gültekin Özdemir, Başkan Yardımcıları Mehmet Pala, Fehmi Gezer ve Basın Sözcüsü Serkan Başpınar katıldı.Yapılan transferle ilgili olarak Ispartaspor Kulübüne ve futbol camiasına hayırlı olsun dileklerimizi iletiyoruz. Yiğithan Güveli'nin tecrübesi ve yetenekleriyle Ispartaspor'a önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Başarılar dileriz.