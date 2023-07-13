Isparta İl Millî Eğitim Müdürü Erhan Baydur, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından lise adaylarına yönelik başlatılan "tercih danışmanlığı" hizmeti kapsamında Isparta'da danışmanlık merkezlerini ziyaret etti. Öğrencilerin liselere yerleşme sürecinde destek olmak amacıyla hayata geçirilen tercih danışmanlığı hizmeti, Isparta'da da aktif olarak yürütülüyor.İl Millî Eğitim Müdürü Erhan Baydur, Iyaşpark AVM'de bulunan danışmanlık merkezini ziyaret ederek LGS tercih komisyonlarının çalışmalarını yerinde inceledi. Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürü Baki Çetin'in de eşlik ettiği ziyarette, psikolojik danışmanlık ve rehberlik öğretmenleri, öğrenci ve velilerle istişarelerde bulunuldu. Baydur, öğrencilerin en doğru tercihleri yapmalarına yardımcı olmak için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini vurgulayarak teşekkürlerini iletti.Öğrencilerin geleceğini şekillendirecek olan tercih sürecinde hizmet veren Tercih Danışmanlığı Komisyonlarındaki psikolojik danışmanlık ve rehberlik öğretmenleri ile yöneticilere başarılar dileyen Baydur, öğrencilerin en iyi tercihleri yapabilmeleri için destek olmayı sürdüreceklerini ifade etti. Tercih danışmanlığı hizmeti, Isparta'daki öğrencilerin liselere geçiş sürecinde daha bilinçli kararlar almalarına yardımcı olmayı hedefliyor.