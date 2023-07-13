Milyonlarca emekliye sevindirici haber geldi!

Emekli maaşlarına ek olarak 6.250 TL artı (+) 3.000 TL ek ödeme yapılacağı duyuruldu. Emeklilerin talepleri üzerine yapılan zam kararı yetersiz bulunmuş ve seyyanen zam talepleri gündeme gelmişti. Ancak beklenen haber emeklileri sevindirdi. Akbank tarafından yapılan duyuru ile SGK Emekli Maaşını Akbank'tan alan emeklilere 7.000 TL'ye varan promosyonun yanı sıra 3.000 TL chip-para ödülü verileceği bildirildi.

Duyuruya göre, 01 Temmuz - 31 Temmuz 2023 tarihleri arasında emekli maaşını Akbank'a taşıyan ve promosyon başvurusunda bulunan emekliler 3 yıl boyunca bu ödülden faydalanabilecek. Promosyon tutarı emeklinin aylık gelirine bağlı olarak belirlenecek ve 6.250 TL ile 7.000 TL arasında değişecek. Kampanya kapsamında birden fazla emekli maaşı alan müşterilerin ise toplam tutara göre 1 kez promosyon alma hakkı bulunacak.

Öte yandan, harcama sözü veren müşterilere ise 12 ay boyunca her ay minimum 2.500 TL ve üzeri harcama yapmaları halinde çeşitli avantajlar sunulacak. Kampanya detayları ve katılım koşullarıyla ilgili olarak Akbank'ın açıklamaları dikkatle takip edilmelidir.

Emeklilere sunulan bu ek ödeme ve avantajlar, emeklilerin maddi anlamda daha rahat bir yaşam sürmelerine destek olmayı hedefliyor. Haberi duyan emeklilerin memnuniyeti ise oldukça yüksek.