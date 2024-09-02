Yeşilçam'ın Acı Kaybı: Ünlü Oyuncu Ahu Tuğba Hayatını Kaybetti

Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Ahu Tuğba, bir süredir devam eden sağlık sorunlarının ardından ABD'nin Miami kentindeki evinde 69 yaşında hayatını kaybetti. Ahu Tuğba'nın vefatı, sinema dünyasını derinden sarstı.

Ahu Tuğba'nın yakın dostu ve ünlü sanatçı Nuri Alço, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda üzüntüsünü dile getirerek, "Canım dostum Ahu'nun vefat haberini öğrendim. Kızı Anjelik ile görüştüm. Maalesef çok üzgünüm. Ahu'muzu kaybettik" ifadelerini kullandı.

Nisan ayında Miami'de geçirdiği trafik kazası sonrası üç hafta yoğun bakımda kalan Ahu Tuğba, sağlık durumunu toparlayamadan hayata veda etti.

Ahu Tuğba Kimdir?

Ahu Tuğba, İstanbul'da varlıklı bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi ve eğitimini İstanbul Amerikan Kız Lisesi'nde (Robert Kolej) tamamladı. Daha sonra Kanada'da Concordia Üniversitesi'nde İngilizce eğitimi almaya başladı ancak eğitimini tamamlamadı.

1974 yılında sinemaya adım atan Ahu Tuğba, 1980'lerde Türk sinemasında büyük bir üne kavuştu. Genellikle sefahat düşkünü karakterleri, fahişeleri veya bağımlıları canlandırarak seks sembolü olarak tanındı. 1987 yılında bir müzik albümü de çıkaran Ahu Tuğba, sanat yaşamı boyunca on kez evlenip boşandı ve bir çocuk sahibiydi.

Ahu Tuğba, Türk sinemasının dev isimleri Kemal Sunal, Cüneyt Arkın, Tarık Akan, Kadir İnanır, İlyas Salman gibi isimlerle başrolleri paylaştı. 1980'li yıllarda ise Banu Alkan, Serpil Çakmaklı ve Müjde Ar ile birlikte dönemin en ünlü seks sembollerinden biri olarak anıldı.

Ahu Tuğba'nın vefatı, Türk sineması için büyük bir kayıp olarak nitelendiriliyor. Kendisini sevenler, onun bıraktığı eserlerle Ahu Tuğba'yı hatırlamaya devam edecek.