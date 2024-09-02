TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, ITSO Heyetini Ağırladı: Isparta'nın Ekonomik Gelişimi Ele Alındı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Isparta Ticaret ve Sanayi Odası (ITSO) Yönetim Kurulu Başkanı Metin Çelik ve Başkan Yardımcıları Hüseyin Dede ile Şakir Uygun’u makamında kabul etti. Görüşmede, Isparta'nın ekonomik gelişimine yönelik önemli projeler ve talepler gündeme getirildi.

Sanayi ve Ticaret Gelişimi İçin Destek Talebi

ITSO Başkanı Metin Çelik, Isparta'da yeni sanayi alanlarına duyulan ihtiyacı vurguladı. Serbest Bölge ve 4. Organize Sanayi Bölgesi projelerinin önemine değinen Çelik, bu projeler için TOBB’dan destek istedi. Ayrıca, ithalatçı ve ihracatçı firmalar için yeni bir antrepo inşaatına başlanacağını belirterek Hisarcıklıoğlu'na desteklerinden ötürü teşekkür etti.

Uçak Seferleri ve Mısır Pazarı İçin Adımlar

Başkan Çelik, Isparta iş dünyasının uçuş taleplerini iletti. Haftada beş gün gerçekleştirilen uçak seferlerinin yedi güne çıkarılması ve İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na ikinci bir sefer düzenlenmesi konusunda destek talep etti. Ayrıca, Isparta elmasının ihracatı için Mısır pazarının önemine dikkat çekti. Çelik, Mısır ile yapılacak Serbest Ticaret Anlaşması'nın Isparta elması için büyük fırsatlar sunacağını belirtti.

Ürün Güvenliği Denetimleri ve Enflasyon Muhasebesi

Isparta'da Ürün Güvenliği Denetimleri Servisi'nin kurulmasında büyük emeği geçen TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'na teşekkür eden Çelik, bu servisin faaliyete geçmesiyle tarım ürünleri denetimlerinin hızlanacağını söyledi. Enflasyon muhasebesinin getirebileceği zorluklara değinen Çelik, TOBB’un iş dünyasının taleplerine verdiği destek için de teşekkürlerini iletti.

Kredi Oranları ve Ekonomik Destek Talepleri

Çelik, yüksek kredi oranlarının işletmeler üzerindeki olumsuz etkilerini dile getirerek, bu durumun küçük ve orta ölçekli işletmeler için büyük bir engel teşkil ettiğini vurguladı. İş dünyasının bu zorluklarla başa çıkabilmesi için finansman imkanlarının daha erişilebilir ve uygun koşullarda sunulmasının önemine dikkat çekti.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu’na Davet

ITSO Başkanı Metin Çelik, 4-6 Ekim 2024 tarihlerinde düzenlenecek olan Isparta II. Turizm ve Gastronomi Fuarı'na TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'nu davet etti. Hisarcıklıoğlu ise, Isparta’nın ekonomik ve sanayi gelişimine katkı sağlayacak tüm çalışmalarda destek vermeye hazır olduklarını ifade ederek, ITSO heyetine ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.