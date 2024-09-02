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KYK Yurt Ücretlerine Yüzde 50 Zam: Öğrenciler Zor Durumda

KYK Yurt Ücretlerine Yüzde 50 Zam: Öğrenciler Zor Durumda
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KYK Yurt Ücretlerine Yüzde 50 Zam: Öğrenciler Zor Durumda

2024-2025 eğitim öğretim yılına kısa bir süre kala, üniversite öğrencilerini yakından ilgilendiren önemli bir gelişme yaşandı. Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'ne (KYK) bağlı öğrenci yurtlarının ücretlerine yüzde 50 oranında zam yapıldı. Bu zam, barınma sorunlarıyla mücadele eden öğrenciler için ek bir yük oluşturdu.

Zam sonrası, 570 TL olan yurt tipi ücreti 855 TL'ye yükseltildi. Bunun yanı sıra, depozito ücreti ise 685 TL olarak belirlendi. Yeni yurt ücretleri, öğrencilerin bütçelerini zorlayacak seviyelere ulaştı.

Öğrencilerin yurtlarda kalmaya devam edebilmeleri için 15 Eylül tarihine kadar depozito ödemelerini yapmaları gerekiyor. Bu tarihe kadar ödeme yapmayan öğrencilerin yurt kayıtları silinecek. Zamlanan yurt fiyatları, barınma ihtiyacı olan öğrenciler için büyük bir endişe kaynağı haline geldi.

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