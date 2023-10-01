Yerel Seçimler 31 Mart 2024'te Yapılacak: YSK Resmi Gazete İlanıyla Duyurdu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla birlikte, yerel seçimlerin tarihi kesinlik kazandı. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından alınan karara göre, mahalli idareler seçimi, 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak.

Seçmen Kütüğü Güncellemeleri Başlıyor:

YSK tarafından belirlenen seçim takvimi doğrultusunda, seçmen kütüğü güncellemeleri 1 Ekim tarihinden itibaren yapılacak. Seçmenlerin bilgilerinin güncellenmesi ve yeni kayıtların alınması için belirlenen süre içinde işlemler gerçekleştirilebilecek.

Yerel seçimler, Türkiye'nin farklı bölgelerinde belediye başkanları, belediye meclis üyeleri, il genel meclisi üyeleri ve muhtarlar için önemli bir demokratik süreç olacak. Seçim süreci ve sonuçlarıyla ilgili güncel haberleri takip etmeye devam edin.

