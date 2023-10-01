BOTAŞ'tan Doğal Gaz Fiyatlarına Zam Geldi

BOTAŞ'tan Doğal Gaz Fiyatlarına Yüzde 20 Zam! İşte Detaylar

Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ), sanayi ve KOBİ sektörlerinin kullandığı doğal gaz fiyatlarında yüzde 20 oranında bir zam yapıldığını açıkladı. İşte son dakika doğal gaz haberlerinin ayrıntıları:

Sanayi Doğal Gazına Yüzde 20 Zam:

BOTAŞ tarafından yapılan açıklamada, doğal gaz fiyatlarının belirlenmesinde piyasa koşulları, ekonomik şartlar, piyasa fiyat istikrarı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun tarife kararları ve alım-işletme giderlerindeki değişiklik gibi faktörlerin dikkate alındığı belirtildi. Bu çerçevede, 1 Ekim 2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere şu zam oranları açıklandı:

Büyük sanayi kuruluşlarında kullanılan doğal gazın toptan satış fiyatına yüzde 20 zam.

Elektrik üretim amaçlı kullanılan doğal gazın toptan satış fiyatına yüzde 20 zam.

Küçük ve orta ölçekli işletmelerde kullanılan doğal gazın toptan satış fiyatına yüzde 20 zam.