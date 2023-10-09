"Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Din Görevlilerinin Hizmetlerini Takdir Ediyor"

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, İl Müftüsü Bayram Şahin'i ziyaret ederek, Müftülük personelinin Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nı kutladı. Başkan Başdeğirmen, din görevlilerinin sunduğu hizmetlerin büyük değeri olduğunu vurguladı.Başkan Başdeğirmen, Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nın hayırlı olması dileklerini ileterek, din görevlilerine teşekkür etti. Din görevlilerinin camilerdeki hizmetlerinin, inançlarını yaşamak isteyen insanlara rehberlik etmek anlamına geldiğini belirten Başkan Başdeğirmen, çocuklara dini eğitimler vererek onların dini bilgilerini artırdıklarını ve bu hizmetlerin önemli olduğunu ifade etti.Ayrıca, Başkan Başdeğirmen, din görevlilerinin camilerin temizliği ve bakımına da katkı sağladıklarını ve bu çalışmaların kentteki ibadet mekanlarının kalitesini artırdığını dile getirdi.İl Müftüsü Bayram Şahin ise Başkan Başdeğirmen'in ziyaretinden ve Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nı kutlamasından onur duyduklarını ifade etti. Din görevlilerinin görevlerini yerine getirirken Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in desteğini gördüklerini ve işbirliği içinde çalıştıklarını belirtti. Din görevlilerinin, şehirlerinde huzurun ve inancın simgesi olduklarını vurguladı ve onlara teşekkür etti.Bu anlamlı ziyarette, din görevlilerinin hizmetlerinin takdir edildiği ve işbirliğinin önemine vurgu yapıldığı görülmektedir.