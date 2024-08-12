Miras Kalan Tarım Arazileri İçin Devlet Maaş Bağlayacak: Yeni Uygulama Başlıyor

Tarım ve Orman Bakanlığı, miras yoluyla edinilen ancak uzun süredir kullanılmayan tarım arazileri için devrim niteliğinde bir uygulama başlattı. Bu uygulama sayesinde mirasçılara her ay düzenli maaş ödemesi yapılacak. Bakanlığın hedefi, miras kalan arazilerin yeniden verimli hale getirilmesi ve mirasçılara ek gelir sağlanması.

Dijital Kiralama Yöntemi İle Düzenli Maaş

Antalya'da düzenlenen Tarım Zirvesi'nde konuşan Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, iki yıldan uzun süredir işlenmeyen tarım arazileri için dijital kiralama yöntemi uygulanacağını açıkladı. Bu yöntemle, mirasçılar düzenli olarak maaşa bağlanacak, aynı zamanda ülke tarımının etkin kullanımı teşvik edilecek.

Uygulamanın Detayları

Bakan Yardımcısı Gizligider, kullanılmayan tarım arazilerinin dijital platformlar üzerinden kiraya verileceğini belirtti. Bu sayede, verimsiz kalan tarım kaynakları yeniden üretime kazandırılacak, mirasçılar ise düzenli bir gelir elde edecek. Arazi tespitleri, en yakın yerleşim bölgelerinden başlanarak yapılacak ve tarlalar, bağlar, bahçeler detaylı bir şekilde incelenecek.

Dijital kiralama işlemlerinden elde edilen gelirler, doğrudan arazi sahiplerinin banka hesaplarına yatırılacak. Bu yeni uygulama ile hem tarım arazilerinin verimli kullanılması sağlanacak hem de mirasçılara ek ekonomik destek sunulacak.

Mirasçılar, bu fırsatı değerlendirerek hem arazilerini verimli kullanabilir hem de devletin sunduğu maaş imkanından faydalanabilirler. Uygulamanın ülke tarımına büyük katkı sağlaması bekleniyor.