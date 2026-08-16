Kirazlıdere Cam Seyir Terası bakıma alınıyor

Kirazlıdere Cam Seyir Terası bakıma alınıyor
ISPARTA
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Kirazlıdere Cam Seyir Terası bakıma alınıyor

Isparta’nın önemli seyir ve buluşma noktalarından Kirazlıdere Cam Seyir Terası, kapsamlı bakım ve yenileme çalışmaları nedeniyle geçici olarak ziyarete kapatılacak. Isparta Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, tesisin daha güvenli, konforlu ve sağlıklı koşullarda hizmet vermesi amacıyla çalışma başlatılacağı bildirildi.

Isparta’nın kent manzarasını izlemek isteyen vatandaşların sıkça ziyaret ettiği Kirazlıdere Cam Seyir Terası için bakım süreci başlıyor.

Isparta Belediyesi’nin açıklamasına göre, tesis genelinde kapsamlı bir bakım ve yenileme çalışması gerçekleştirilecek. Çalışmalar boyunca ziyaretçilerin güvenliği ve tesisin çalışma koşulları nedeniyle cam seyir terası geçici süreyle kapalı olacak.

Kirazlıdere Cam Seyir Terası geçici olarak kapanacak

Bakım çalışmaları kapsamında seyir terasının genel kullanım alanlarında yenileme ve bakım işlemleri yapılacak.

Belediyeden yapılan açıklamada, çalışmaların temel amacının tesisin vatandaşlara daha güvenli, konforlu ve sağlıklı şekilde hizmet vermesini sağlamak olduğu belirtildi.

Bu süreçte Kirazlıdere Cam Seyir Terası’nı ziyaret etmek isteyen vatandaşların tesisin kapalı olacağı süreyi dikkate almaları bekleniyor.

Yenileme çalışmalarının ardından yeniden açılacak

Bakım ve yenileme işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kirazlıdere Cam Seyir Terası yeniden vatandaşların kullanımına sunulacak.

Isparta’nın manzarasının izlenebildiği önemli noktalardan biri olan tesis, çalışmaların sona ermesiyle birlikte yeniden misafirlerini ağırlamaya devam edecek.

Belediye yetkilileri, bakım sürecinde gösterilecek anlayış ve sabır için Ispartalılara teşekkür etti.

Kirazlıdere Cam Seyir Terası neden kapatılıyor?

Kirazlıdere Cam Seyir Terası, kapsamlı bakım ve yenileme çalışmaları nedeniyle geçici olarak ziyarete kapatılıyor. Yapılacak çalışmalarla tesisin güvenlik, konfor ve kullanım koşullarının iyileştirilmesi hedefleniyor.

Isparta’nın önemli seyir noktalarından biri olan Kirazlıdere Cam Seyir Terası’nın ne zaman yeniden açılacağına ilişkin bilgi, çalışmaların tamamlanmasının ardından paylaşılacak.

 

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Kirazlıdere Cam Seyir Terası bakıma alınıyor
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