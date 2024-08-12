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Kiracılar İçin Önemli Uyarı: Sahte İlanlara Dikkat Edin!

Kiracılar İçin Önemli Uyarı: Sahte İlanlara Dikkat Edin!
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 Kiracılar İçin Önemli Uyarı: Sahte İlanlara Dikkat Edin!

Son dönemde artan dolandırıcılık vakalarına bir yenisi daha eklendi. Emlak siteleri üzerinden sahte ilanlarla vatandaşları dolandıran kişiler, birçok kiracıyı mağdur etti. Haber Global yazarı Sibel Gülersöyler'in haberine göre, sahte ilanlarla kandırılan 50 kişi, toplamda 3 milyon TL dolandırıldı.

Uzmanlardan Kritik Uyarılar:

"Evi Görmeden Kapora Vermeyin"

Uzmanlar, özellikle ev kiralamak isteyen vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu. Avukat Sinan Keskin, kiralanacak veya satın alınacak konutun mutlaka yerinde görülmesi gerektiğini belirtti. Keskin, “Evin içini gezip kontrol etmeden kapora veya herhangi bir ödeme yapılmamalı. Ayrıca, gerçek ev sahibi ile doğrudan iletişime geçilmesi çok önemli. Vatandaşlar, irtibata geçtikleri emlakçının resmi bir emlakçı olup olmadığını mutlaka araştırmalı” dedi.

"Doğruluğunu Kontrol Edin"

Prof. Dr. Ali Murat Kırık ise sahte ilanların genellikle cazip fiyatlarla sunulduğunu belirterek, vatandaşları bu tür dolandırıcılıklara karşı uyardı. Kırık, “Herhangi bir ilanla ilgilenirken, evin fotoğraflarının ve bilgilerin doğruluğunu kontrol etmek çok önemli. Evin gerçekten kiralık olup olmadığını öğrenmek için doğrudan ev sahibi veya güvenilir emlak ofisleriyle iletişime geçmek en güvenilir yöntemdir” dedi.

Dikkat Edilmesi Gerekenler:

  • Evi yerinde görmeden kapora veya ödeme yapmayın.
  • Gerçek ev sahibiyle iletişime geçtiğinizden emin olun.
  • İlgilendiğiniz evin bilgilerini ve fotoğraflarını doğrulayın.
  • İrtibata geçtiğiniz emlakçının resmi bir emlakçı olup olmadığını araştırın.

Vatandaşların bu tür dolandırıcılıklardan korunması için dikkatli ve bilinçli olması gerektiği, uzmanlar tarafından bir kez daha vurgulandı.

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