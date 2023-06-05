Son dakika gelişmesi! Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın liderliğindeki Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplandı ve yeni asgari ücret belirlendi. Yeni kabine ve bakanın öncelikli konularından biri olan asgari ücret, milyonlarca vatandaşı ilgilendiren önemli bir adım olarak kabul ediliyor.

2023 yılı için belirlenen asgari ücret, çifte rekorla karşımıza çıkıyor. Ocak ayında yüzde 54,7 artışla net 8.506 TL olan asgari ücret, bu dönemde 455 dolar bandına yükselerek döviz bazlı rekor kırdı. Ancak Haziran ayıyla birlikte yeni asgari ücretin belirlenmesi için komisyonun toplanması gerekiyordu.

Bakan Işıkhan'ın başkanlığında toplanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, işçi ve işveren temsilcilerinin de yer aldığı bir komisyon olarak asgari ücreti belirlemekle görevli. Bu toplantı sonucunda yeni asgari ücret, 1 Temmuz'dan itibaren yıl sonuna kadar geçerli olacak şekilde tespit edilecek.

Asgari ücret belirlenirken enflasyonun etkisi büyük. Ancak işçi ve işveren temsilcileri, sadece enflasyona değil geçim endeksine, piyasa koşullarına ve işverenler açısından rekabet şartlarına da bakıyor. İlk 6 aylık enflasyon verisi Temmuz ayının üçünde belli olacak ve bu veriler komisyonun kararlarını etkileyecek.

Piyasa katılımcıları anketine göre, 6 aylık enflasyonun yüzde 20'ler civarında çıkması bekleniyor. Ayrıca emekliler ve memurlar için refah payı eklenmesi de gündemde. Beklentiler, yüzde 30-40 aralığında bir Temmuz zam oranının ortaya çıkması yönünde.

Eğer asgari ücrete ilk 6 aylık enflasyon yansıtılırsa, tahmine göre net asgari ücret 8.506 TL'den 10.329 TL'ye yükselecek. Refah payı da eklenirse artış yüzde 30 veya 35'i bulabilecek. Böylece asgari ücret, yeni bir rekor kırarak 11.058 TL ile 11.484 TL arasında olabilir.

Asgari ücretin belirlenmesiyle birlikte işsizlik maaşı, kıdem ve ihbar tazminatı, hastalık ve doğum durumunda alınan ödemeler gibi birçok ödeme de etkilenecek. Ayrıca, İŞKUR'un yarı zamanlı çalışan annelere verdiği para da asgari ücret artışıyla birlikte yükselecek.

Yeni asgari ücret kararıyla ilgili pazarlıkların 500 dolar bandında başlaması bekleniyor. Bu da dolar bazlı yeni bir rekora işaret ediyor. Son 2 yılda asgari ücret yüzde 200'den fazla arttı ve yıllık artış oranının yine yüzde 100'e ulaşması bekleniyor.

Asgari ücretin belirlenmesiyle birlikte, milyonlarca çalışanın ve ailelerinin yaşam koşulları etkilenecek. Bu süreçte hükümet, işverenler ve işçi temsilcileri arasında uzlaşma sağlanması önemli bir adım olacak. Yeni asgari ücretin vatandaşların beklentilerini karşılayacak şekilde belirlenmesi ve ekonomik dengelerin gözetilmesi büyük önem taşıyor.