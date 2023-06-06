Türkiye'de tapu işlemleri ve satışlarıyla ilgili yeni bir dönem başlıyor. İsteyen kişiler artık noterler aracılığıyla ev alım satımı ve diğer taşınmaz malların tapu işlemlerini gerçekleştirebilecekler. Bununla birlikte, tapu harcının yanı sıra belirlenen bir noterlik ücretini de ödemeleri gerekecek. Türkiye Noterler Birliği Başkanı Emine Çağlayan, 1 Temmuz itibarıyla taşınmaz satış sözleşmelerinin noterler tarafından yapılacağını duyurdu.

Çağlayan, tapu sözleşmelerinin noterler aracılığıyla düzenlenmesini öngören kanunun yürürlüğe girdiğini hatırlatarak, tüm paydaşlarla protokoller imzalandığını ve elektronik entegrasyon süreçlerinin tamamlandığını belirtti.

Ayrıca, Çağlayan, konuyla ilgili eğitimler düzenlendiğini de ifade ederek, "1 Temmuz 2023 tarihi itibarıyla taşınmaz satış sözleşmeleri noterler tarafından da yapılmaya başlanacaktır. Tüm meslektaşlarımın bu hizmeti başarılı bir şekilde sunacaklarına içtenlikle inanıyorum" şeklinde konuştu. Peki, işleyiş nasıl olacak?

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM), tapu kayıt örnekleri ve diğer belgeleri noterlerle paylaşmak için tapu bilişim sistemi üzerinden entegrasyon sağlayacak. Noterliklerin veri alabilmesi için Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi'nde (TAKBİS) teknik hazırlıklar devam etmektedir. Taşınmazın ilgili belgelerinin eksik olduğu durumlarda, noterler sistem üzerinden bu belgeleri talep edecek ve eksiklikler tapu müdürlüğü tarafından sisteme aktarılacaktır. Noterler, hak sahibini belirledikten ve satışa engel bir durumun olmadığını teyit ettikten sonra taşınmaz satış sözleşmesini yapacaklar. Sözleşme sisteme kaydedildikten sonra tapu müdürlüğü, taşınmazın tapu siciline tescilini gerçekleştirecektir. Satış sözleşmesi ve diğer belgeler, noterler tarafından sisteme aktarılacak ve fiziksel olarak da arşivlenecektir.

Noterlerde gerçekleşecek bu yeni dönem, taşınmaz mal alım satım işlemlerini daha güvenli ve şeffaf hale getirmeyi hedefliyor. Yeni düzenlemelerle birlikte, vatandaşlar tapu işlemlerini noterler aracılığıyla kolaylıkla gerçekleştirebilecek ve bu süreçte daha fazla güvence sağlanmış olacak.