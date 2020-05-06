İL HIFZISSIHHA KURULU KARARI

Karar No : 2020 - 24 -

Karar Tarihi : 06/05/2020

Isparta İl Hıfzıssıhha Kurulu 06.05.2020 Çarşamba günü saat 14.00’da Vali Ömer SEYMENOĞLU başkanlığında toplandı.

Tüm dünyada devam eden ve fiziksel temas, solunum vb. yollarla çok hızlı bir şekilde bulaşarak enfekte olan insan sayısını hızla artıran Koronavirüs (Covid-19) salgınının toplum sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltarak sosyal izolasyonu sağlamak hayati önem taşımaktadır.

Aksi halde virüsün yayılımı hızlanacak, vaka sayısı ve buna bağlı olarak tedavi gereksinimi duyacak kişi sayısı artacak, böylelikle vatandaşlarımızın hayatlarını kaybetme riski yükselecek ve bu durumda toplum sağlığının ciddi şekilde bozulmasına sebep olacaktır.

Bugüne kadar, Dünya sağlık örgütü tarafından “pandemi” ilan edilen Koronavirüs (Covid-19) salgınından kaynaklanan olumsuzlukların önlenmesi amacıyla birçok tedbir alınmıştır.

Gelinen noktada; Ülkemizdeki vaka artış hızı, Koronavirüs salgınının etkilerindeki azalma, iyileşen vaka sayısındaki artış, yoğun bakım ve entübe hasta sayısındaki azalma vb. yönde kaydedilen olumlu gelişmeler doğrultusunda anılan salgınla ilgili tedbirler yeniden değerlendirilmiştir

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Bu kapsamda:

1- Ramazan davulcularına ev ev dolaşarak vatandaşlardan bahşiş toplamamak kaydıyla 15 Mayıs 2020 tarihinden itibaren izin verilmesine,

2- İl Merkezindeki 114. Cadde, 113.Cadde, Mimarsinan Caddesi, Cumhuriyet Caddesi ve 6 Mart Caddesindeki araçların duraklama yapma ve park etme yasaklamasının 11 Mayıs 2020 tarihinden itibaren sona erdirilmesine,

3- 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında; Isparta Belediyesi, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının katılımı ile sosyal mesafe kurallarına uygun olarak milli duyguları güçlendirmek, 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlarımıza moral ve destek sağlamak üzere 19 Mayıs 2020 tarihinde Kortej düzenlenmesine;

Yukarıda alınan kararların ivedilikle planlanmasına/uygulanmasına, tüm kolluk ve belediye zabıtası birimleri ile ilgili kurum ve kuruluşlarımız tarafından konunun takip edilerek uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine,

Alınan bu kararın bilgi için Valilik Makamına; gereği için Belediye Başkanlığına, tüm Kaymakamlıklara ve İlçe Belediye Başkanlıkları ile ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmesine oybirliği ile karar verilmiştir



