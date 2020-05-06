Isparta Belediyesi şehir merkezinde ana arterlerde deforme olmuş asfaltları yenileme çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in talimatlarıyla gerçekleştirilen çalışmalarda Kolçelik Kavşağı-Özkanlar Kavşağı arasındaki yol yenileme çalışması tamamlandı.İlki Kolçelik Kavşağı-Gülkent (Bellona) Kavşağı arasında gerçekleştirilen çalışmaların ardından ikinci etapta da Gülkent Kavşağı-Özkanlar Kavşağı arasındaki deforme olan 102 Caddenin üniversite-şehir merkezi istikameti yenilendi.Çalışmalar kapsamında freze ile deforme olan asfalt kaldırılırken, ardından yolda asfalt çalışması yapıldı.Isparta Belediyesi azalan şehir trafiğini fırsat bilerek, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in talimatları doğrultusunda Kolçelik Kavşağında, üniversite-şehir merkezi arası transit geçiş şeridinin yapımı, Demirköprü Kavşağı, Çarşı Polis Karakolundan eski Devlet Hastanesine gidiş yönü olan 111.Caddede yol yenileme çalışmasına kısa sürede ve trafik akışını kesmeden imza atmış oldu.