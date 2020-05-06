



Trafik düzeni ve güvenliği bakımından karayolunu kullananların kurallara uymaları yönündeki farkındalığı, çeşitli kurum ve kuruluşların trafik eğitimine olan katkılarını artırmak amacıyla her yıl Mayıs ayının ilk cumartesi günü "Karayolu Trafik Güvenliği Günü", bugünü takip eden hafta ise "Karayolu Trafik Haftası" olarak kutlanmaktadır.

Ancak tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkisini gösteren Koronavirüs (Covid-19) salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetmek, sosyal izolasyonu temin edebilmek, sosyal mesafeyi korumak ve yayılım hızını kontrol altında tutmak amacıyla Bakanlığımız Koronavirüs (Covid-19) salgınının görüldüğü andan itibaren Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri ve Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda pek çok tedbiri hayata geçirmiştir.

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'na dayanılarak çıkarılan Karayolu Trafik Güvenliği ve Trafik Haftası Yönergesi gereğince İçişleri Bakanlığı (Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı) ve diğer paydaşların katılımı ile 02-08 Mayıs 2020 tarihleri arasında düzenlenecek olan Karayolları Trafik Haftası etkinliklerinin Koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı alınan tedbirlerle örtüşecek şekilde icra edilmesi amacıyla;



- Trafik haftası süresince "Evdeyim Ama Trafik Kuralları Aklımda" ve "Trafikte Her Yıl Daha İyiye" mottosu etkin kullanılacak,

-İl merkezi genelinde trafik kuralları hakkında afiş, pankart ve billboard görsellerinin şehrin yaya ve araç trafiğinin yoğun olduğu kesimlerinde bulunan yol güzergahlarında ve ışıklı reklam panolarında hafta boyunca sergilenecek,

-Yaya/okul geçitlerindeki yatay ve dikey işaretlemelerin kontrol edilerek standartlara uygun olmayanların yenilenmesi ve eksik olanların tamamlatılması için yolun yapım ve bakımından sorumlu kuruluşlarla koordinasyon sağlanacak,

-"Önce Yaya" görseli yaya hareketliliğinin yoğun olduğu geçitlerden başlayarak tüm ışıksız geçitlere uygulanacak/deforme olan görseller yenilenecek,

-Dikkat ve algıyı azaltarak yayaların geç fark edilmesine/fark edilmemesine neden olan cep telefonu ve hızlı araç kullanımı konularında denetimler artırılacak,

-Sürücü ve yayalarla yapılan görüşmelerde sosyal mesafe/maske kullanımına dikkat edilecek,

-Yayaların kaldırım yerine taşıt yolunda yürümelerine neden olan kaldırım üstü araç parklanmalarına izin verilmeyerek denetimler artırılacaktır.

Emniyet Müdürlüğümüz ekipleri tarafından yapılan denetimlerde amacımız cezalandırmak değil, insan yaşamına ve insan haklarına saygı duymak adına trafik kurallarına uyma alışkanlığını kazandırmaktır.

Bununla birlikte vatandaşlarımızın da trafik kurallarına riayet etmeleri ve kural ihlali yapmamaları halinde meydana gelen kazalarda azalma olacağına inanarak kazasız günler dileriz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.



ISPARTA VALİLİĞİ























































































