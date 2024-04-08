**Yeni Emeklilik Sistemiyle İlgili Çarpıcı Detaylar Ortaya Çıktı**



Milyonlarca kişi için emeklilik kapıları aralanıyor! Türkiye'nin Orta Vadeli Planı (OVP) çerçevesinde yeni emeklilik sistemi devreye alınacak. Ekonomik reformlar arasında yer alan bu düzenleme, vatandaşların hayatını doğrudan etkileyecek ve çalışma hayatında verimliliği artırmayı hedefliyor.



Türkiye Büyük Millet Meclisi, bayram sonrasında ekonomik düzenlemeleri görüşmek üzere yoğun bir tempoya girecek. Enflasyonun kontrol altına alınmasının ardından hükümet, orta vadede emeklilik sistemine dair önemli adımlar atmaya hazırlanıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın koordinasyon içinde çalışarak bu reformları şekillendirdiği belirtiliyor.



Orta vadede devreye alınacak yeni emeklilik sistemi, bir dizi önemli düzenlemeyi içeriyor. Bu düzenlemeler arasında emeklilere yönelik mali destekler, vergi indirimleri ve gelir artırıcı tedbirler bulunuyor. Ayrıca, kamu çalışanlarının uzun süredir beklediği 3600 ek gösterge düzenlemesi, bütünleyici emeklilik sistemi, iş yasasında revizyonlar, çalışma saatlerindeki yenilikler ve uzaktan çalışma gibi konular da gündeme gelecek.



Özellikle esnafı yakından ilgilendiren bir düzenleme ise SSK ve Bağ-Kur primlerindeki eşitlik sağlanması olacak. Küçük işletme sahipleri için emeklilik koşullarının iyileştirilmesi planlanıyor. Bu düzenlemeyle, basit usul mükellefi küçük işletme sahiplerinin prim günü şartı düşürülerek, beş yıl erken emekli olma imkanı sağlanacak.



Öte yandan, ev kadınlarının sosyal güvenlik hakları ve emeklilik imkanları da güçlendirilecek. Önerilen düzenlemeyle, ev hanımlarının isteğe bağlı sigorta primlerinin bir kısmı devlet tarafından karşılanacak, böylece emeklilik hakkı kazanmaları daha kolay hale gelecek.



Kadınlar için emeklilik yaşının esnek hale getirilmesi ve çocuk sayısına bağlı olarak emeklilik yaşında indirimlerin yapılması da düşünülen diğer önemli düzenlemeler arasında yer alıyor. Bu adımlarla, Türkiye'nin emeklilik sistemi daha kapsayıcı ve adaletli bir yapıya kavuşmayı hedefliyor.