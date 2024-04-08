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Sakarya'da Gıda Skandalı Ortaya Çıktı: At ve Eşek Eti Kullanılmış!

Sakarya'da Gıda Skandalı Ortaya Çıktı: At ve Eşek Eti Kullanılmış!
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**Sakarya'da Gıda Skandalı Ortaya Çıktı: At ve Eşek Eti Kullanılmış!**

Sakarya'da yaşanan skandal bir olay, gıda güvenliği endişelerini gündeme getirdi. Ramazan ayı süresince yapılan denetimler sonucunda, iki üretim tesisi ile dört restoranda at ve eşek eti kullanıldığı belirlendi. Yetkililer, söz konusu işletmelere yasal sınırların en üst düzeyinde cezai işlem uygulayarak, halk sağlığını koruma konusundaki kararlılıklarını gösterdi.

Sakarya'da Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yürüttüğü denetimler kapsamında, et üretim ve satış noktaları ile restoranlarda yapılan kontrollerde, bazı örneklerin at ve eşek eti içerdiği belirlendi. Bulgular üzerine, ilgili üretim ve satış yerlerine ve dört restorana yasal sınırların en üst düzeyinde cezai yaptırımlar uygulandı ve konu hakkında Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'na bildirimde bulunuldu. Ancak, mevcut mevzuat çerçevesinde, tek tırnaklı hayvan eti satışı yapan işletmelere kapatma veya mühürleme işlemi yapılmadı.

Sakarya Köfteciler, Kebapçılar ve Lokantacılar Odası Başkanı Serdar Gök, konunun takipçisi olduklarını ve olayın tüm Sakarya esnafına yansıtılmaması gerektiğini söyledi. Gerekli girişimlerde bulunarak tek tırnaklı et tespit edilen üretim ve satış firması ile lokantaların isimlerini ifşa edeceklerini ifade eden Gök, “Oda olarak tasvip etmediğimiz bir durumla karşı karşıyayız. Bu olayın bütün Sakarya esnafına da yansımasını istemiyoruz. Esnafımızın tamamına yakını işini düzgün yapıyor. Ama maalesef bir elin parmakları bile birbirine benzemiyor.

Bu olayda da görüldüğü üzere çürük elmalar çıkabiliyor. Konunun takipçisiyiz. Bakanlık tarafından isimlerin açıklanmasını talep ediyoruz. Bu konuyla ilişkili olan yerlere en ağır cezai işlemin uygulanmasını istiyoruz. Gerekli girişimlerde bulunarak bizde firmaların isimlerini öğrenip, bayram sonrasında da inşallah bu firmaların isimlerini açıklayacağız, ifşa edeceğiz. Oda olarak tasvip etmediğimiz bir olay ve bütün esnafın üzerinde bir leke olarak kalmasını istemiyoruz. Kanun açısından yapılması gereken en ağır cezaları almalarını sağlayacağız. Sakarya halkı her zaman hizmetin ve kalitenin en iyisine layıktır” şeklinde konuştu.
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